Microsoft ha annunciato che Microsoft Teams, la sua soluzione alternativa a Slack per la collaborazione enterprise, sarà disponibile dal 14 marzo contemporaneamente a un apposito evento online che sarà possibile seguire in diretta streaming.

Avevamo già parlato di Microsoft Teams lo scorso novembre in occasione del rilascio della prima versione preview, che da allora è già stata testata da oltre 30.000 aziende in tutto il mondo. Microsoft Teams, con il quale il colosso di Redmond si prepara a sfidare non solo Slack ma anche i vari Facebook Workplace, HipChat, Cisco Spark e Jive, sarà incluso nelle versioni aziendali di Office 365 come Enterprise E1, E3, E5, Business Essentials e Business Premium.

Tra le feature di maggior rilievo di Microsoft Teams, la cui app è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android e Windows Phone, spiccano gli strumenti di messaggistica istantanea per permettere ai team di comunicare al passo con i tempi, un hub centralizzato per il lavoro in team, la possibilità di personalizzare l’esperienza rispetto alle esigenze dei singoli team e funzionalità di sicurezza per condividere informazioni in modo protetto.

Teams integra inoltre canali tematici, comunicazioni private tra utenti selezionati, videochiamate direttamente dalla finestra di chat e condivisione dei documenti e file di vario tipo. A ciò si aggiunge la funzionalità chiamata Threaded Conversations per interagire con determinati commenti sui canali un po’ come avviene all’interno di Facebook.

Non manca poi l’integrazione con altri prodotti Microsoft come OneDrive, Outlook e calendari, Skype for Business, SharePoint, Planner, Microsoft Graph, Power BI, Delve e Office 635 Groups, con in più la funzione Fun Picker per condividere emoji, GIF e immagini di vario tipo.

Da segnalare infine un occhio di riguardo alla sicurezza, visto che per Team sono previsti ampio supporto per gli standard di conformità, crittografia continua dei dati archiviati e in transito e autenticazione a più fattori per una maggiore protezione delle identità.