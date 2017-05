Slack è un servizio che consente di snellire la comunicazione in un team di lavoro, ma per rendere davvero al meglio è necessario integrare app e bot che possano rispondere alle esigenze di ciascun gruppo.

Se ancora non lo usate per il vostro gruppo di lavoro, potete consultare la guida a tutte le funzionalità di Slack per creare gratuitamente un account e muovere i primi passi. Se invece avete già cominciato a usarlo, è il momento di scoprire il market dedicato e le opportunità offerte: si va dai servizi di Analytics e comunicazione, passando per app studiate per il Costumer Support, senza dimenticare la possibilità di integrare gli indispensabili servizi di condivisione dei file; infine non mancano app che facilitano l’Office Management e le Sales, fino ad arrivare alle app più insolite, come Giphy per condividere gif animate o i Bot, uno strumento usato anche da altri concorrenti. Vediamo in dettaglio quali servizi possono essere integrati in Slack e quali sono i più utili Bot da consultare.

Come accedere al Market di Slack per Bot e App

Per accedere al market di app e bot da integrare in Slack basta cliccare sul nome del workspace nella colonna sinistra e poi cliccare su “App & Integrations”: in questo modo verrete direttamente indirizzati al market dedicato di Slack nel quale scegliere i servizi più adatti alle proprie esigenze.

Una volta selezionata la categoria, verrà indicata una lista di servizi disponibili e, una volta selezionato quello di interesse, sarà possibile installarlo direttamente dal market tramite il pulsante “Install”, oppure verrete inviati al sito dello sviluppatore per la guida all’installazione.

I Bot di Slack

All’interno della piattaforma di Slack è già presente fin dal primo momento il bot Slackbot, deputato ad essere il punto di riferimento per le notifiche dallo staff di Slack ai team, ma anche come aiuto in caso di errore d’uso.

Nel market sono disponibili altri bot molto utili, tra cui:

To-do Bot, un to-do list e task manager per tenere traccia di tutte le attività che emergono durante le conversazioni, con la possibilità di assegnarle direttamente ad uno dei membri del team, ma anche impostare scadenze, priorità e tenere traccia di tutte le attività svolte e da svolgere;

e task manager per tenere traccia di tutte le attività che emergono durante le conversazioni, con la possibilità di assegnarle direttamente ad uno dei membri del team, ma anche impostare scadenze, priorità e tenere traccia di tutte le attività svolte e da svolgere; JiraCloud è utile per le aziende che già si avvalgono del tool di sviluppo Jira . Tramite il bot sarà possibile interrogare lo stato dei ticket direttamente dalla chat di Slack;

. Tramite il bot sarà possibile interrogare lo stato dei ticket direttamente dalla chat di Slack; Polly è il bot dedicato ai sondaggi e può essere utile nel caso in cui occorra prendere delle decisioni, partendo dal brainstorming sul nome di un nuovo prodotto fino ad arrivare alla più banale scelta del ristorante per la pausa pranzo;

e può essere utile nel caso in cui occorra prendere delle decisioni, partendo dal brainstorming sul nome di un nuovo prodotto fino ad arrivare alla più banale scelta del ristorante per la pausa pranzo; Meekan Scheduling Assistant è il bot indispensabile per gestire gli appuntamenti e le riunioni; confronta gli impegni degli utenti del team e trova il momento migliore per una riunione, invia degli alert per ricordare gli appuntamenti e, in caso di ritardo, avvisa tutti gli altri partecipanti.

Le app per il Project Management

Tra le app dedicate al Project Management troviamo tutti quei servizi dedicati all’assegnazione di task e alla gestione del micromanaging, partendo dalle To-Do list fino ad arrivare ai sistemi di ticket più complessi:

Trello è il tool di collaborazione strutturato in bacheche condivise e personali, con scadenze e assegnazione dei task, integrabile anche in Slack;

Asana porta il sistema di ticket e assegnazione task all’interno di Slack, attraverso una serie di comandi interrogabili direttamente dalla chat, per avere tutto sotto controllo;

Jirio è un’altra app di Jira che permette di gestire l’integrazione dei ticket tecnici all’interno della chat di lavoro. Attraverso Jirio si possono creare nuovi ticket, modificarli, inserire conversazioni di Slack nel ticket e visualizzare lo stato di gestione delle issues.

Le app per il File Management

Lavorando in un team è necessario anche poter scambiare documenti e avere a disposizione uno spazio di archiviazione file o di cloud storage. Tra le app disponibili nel market di Slack è possibile trovare anche questo:

Google Drive è già disponibile in Slack alla creazione di un nuovo workspace, ma nel caso in cui fosse stato rimosso è possibile installarlo dal market. L’app per l’integrazione in Slack consente di riconoscere subito di che documento si tratti, mostrandone una preview;

Dropbox, l’integrazione permette di sincronizzare l’ account Dropbox collegato con l’archivio dei file di Slack, sia tramite upload diretto, sia attraverso la condivisione del link del file;

collegato con l’archivio dei file di Slack, sia tramite upload diretto, sia attraverso la condivisione del link del file; Microsoft OneDrive viene integrato in Slack con la sincronizzazione dell’account OneDrive e SharePoint, permettendo così di poter ricercare i file direttamente in Slack e di condividerli semplicemente con un click.

Le app per i Developer Tools

Queste sono alcune delle app disponibili nel market di Slack che potrebbero tornare utili sia al team di sviluppatori, sia all’azienda con un reparto IT:

GitHub può essere integrato in un channel di Slack, consentendo di rimanere aggiornati sulle attività dei Git projects e di lavorare con il team;

e di lavorare con il team; IFTTT permette di gestire le connessioni tra servizi web seguendo la regola “If This Then That”, e Slack rientra tra i servizi che possono essere gestiti e integrati;

Bitbucket è dedicato ai progetti Git e Mercurial, e attraverso l’integrazione in Slack di questo servizio sarà possibile avere aggiornamenti sul repository.

Altre app utili da integrare in Slack

Le categorie nel market di Slack sono davvero tante per poterne fare una valutazione puntuale, quindi il consiglio è di visionare lo store per capire cosa può adattarsi alle esigenze personali. Meritano una citazione speciale le seguenti app: