Secondo quanto riportato da MSpoweruser, Microsoft si appresta a portare sul Windows Store le app full di Office, oggi disponibili solo nella versione mobile. Già con l’uscita in estate dell’Anniversary Update di Windows 10 il colosso di Redmond aveva introdotto il Desktop App Converter (l’ex Project Centennial) per convertire le app Win32 in app pubblicabili sul Windows Store.

In questo modo, e sfruttando la Universal Windows Platform, le applicazioni sullo store di Windows possono sfruttare alcune feature importanti come i Live Tile e il supporto al Centro Notifiche. Non a caso alcuni nomi importati come Evernote, Kodi e altri brand di primo piano hanno sfruttato il Desktop App Converter per portare le rispettive app sul Windows Store.

Ora, secondo non meglio specificate fonti interne citate da MSpoweruser, Microsoft si appresta a fare lo stesso con le app “full” di Office e il loro sbarco sul Windows Store potrebbe già avvenire ad aprile, mese in cui Microsoft dovrebbe rilasciare il Creators Update per Windows 10.

Una tempistica che corrisponderebbe anche al probabile rilascio in tempi previ di Windows 10 Cloud, di cui abbiamo parlato già approfonditamente in questa news. Lo sbarco delle app di Office sul Windows Store permetterebbe infatti agli utenti di questa versione più leggera e limitata di Windows 10 di utilizzare Word, Excel e le altre applicazioni scaricandole direttamente dallo store, anche perché Windows 10 Cloud non permetterà l’installazione di applicazioni Win32.

Se tutto ciò venisse confermato, aspettiamoci già nei prossimi mesi una notevole crescita dell’importanza e della centralità del Windows Store, sul quale potremmo vedere sempre più applicazioni sviluppate direttamente su architettura UWP o convertite tramite il Desktop App Converter.